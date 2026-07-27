«Я консервировал лучшего друга» Этот человек четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его

Знаменитый анатом Гюнтер фон Хагенс скончался 24 июля 2026 года в возрасте 81 года. Скандальные выставки человеческих тел, которые принесли ему славу и миллионы, стали терять популярность задолго до его смерти, а его самого много лет медленно убивала болезнь Паркинсона.
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