«Я консервировал лучшего друга» Этот человек четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его

Знаменитый анатом Гюнтер фон Хагенс скончался 24 июля 2026 года в возрасте 81 года. Скандальные выставки человеческих тел, которые принесли ему славу и миллионы, стали терять популярность задолго до его смерти, а его самого много лет медленно убивала болезнь Паркинсона.