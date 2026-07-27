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«Я консервировал лучшего друга» Этот человек четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его

«Я консервировал лучшего друга» Этот человек четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его

Знаменитый анатом Гюнтер фон Хагенс скончался 24 июля 2026 года в возрасте 81 года. Скандальные выставки человеческих тел, которые принесли ему славу и миллионы, стали терять популярность задолго до его смерти, а его самого много лет медленно убивала болезнь Паркинсона.

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