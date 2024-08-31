У России появится новейшая дизельная подлодка, стреляющая крылатыми ракетами из шахт

«Амур 950» на форуме «Армия-2024».934 прочтения 19 августа На форуме "Армия-2024" Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представила проект неатомной подводной лодки (НАПЛ) "Амур 950" разработки Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".
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