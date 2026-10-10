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ГТРК Татарстан

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Новые речные маршруты могут появиться из Казани — в Ульяновскую область и Удмуртию

Новые речные маршруты могут появиться из Казани — в Ульяновскую область и Удмуртию. Об этом сегодня рассказали на всероссийской конференции, посвященной круизам.

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