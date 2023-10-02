Чиновников ЯНАО научат, как правильно работать с закупками

В Салехарде впервые проходит форум по государственным муниципальным закупкам. Он будет длиться два дня, в обучении примут участие 212 представителей бюджетных организаций городов и поселков ЯНАО, федеральных контрольных органов.
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