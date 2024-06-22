Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью

Боевые беспилотники Вооруженных сил Украины были подавлены средствами ПВО над Брянской областью. По данным Минобороны России, попытка теракта с использованием беспилотников авиационного типа была предотвращена около 6:10 утра.
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