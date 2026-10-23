«ЕвроНАТО» расширяется в АТР, а Парижу передаются «жандармские» функции Вашингтона Чем ближе две рубежные даты – 3 и 18 ноября - выборы в США и саммит АТЭС в Шэньчжэне – тем активнее приходит в броуновское движение мировая политическая обстановка.