Опасное стремление к чистоте: под Краснодаром за неделю семь пожаров

Как сообщают в мэрии Краснодара, за прошедшую неделю спасатели тушили семь пожаров на открытых территориях в поселках Дружелюбный, Дорожный, Российский, а также в станице Старокорсунской и в хуторе Ленина.
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