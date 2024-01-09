Тест: 10 абсолютно всем известных исторических личностей, чьи имена не помнит никто

Это ваш шанс блеснуть тайным знанием или почерпнуть тайные знания, а потом блеснуть в компании или перед девушками (они почему-то боготворят умников)! фото: соцсетиНа этот тест нас навела, как ни странно, не — мнэ-мнэ — мысль, а дата.