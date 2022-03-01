Овечкин против «Торонто»: «минус 4», передача и 4 броска за 20:16 при 5:29 в большинстве

Александр Овечкин набрал «минус 4» в матче с «Торонто». Капитан «Вашингтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:5).
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