Овечкин против «Торонто»: «минус 4», передача и 4 броска за 20:16 при 5:29 в большинстве

Александр Овечкин набрал «минус 4» в матче с «Торонто». Капитан «Вашингтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:5).

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