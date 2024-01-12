Спящие проснулись. Зоозащита, как прикрытие?

Алексей Мельник

Чудны дела Твои, Господи! Теперь прочитав данную статью буду с настороженностью относиться к вегетарианцам, хотя они мне и раньше казались какими то подозрительными 😀 А насчет юрлиц, это может быть, работать под прикрытием. Удивлен