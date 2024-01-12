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Закон и Порядок

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Спящие проснулись. Зоозащита, как прикрытие?

Спящие проснулись. Зоозащита, как прикрытие?

Какие ассоциации у вас возникают при слове «зоозащитник»? Наверное, люди, подкармливающие бездомных кошечек и выступающие за сохранение популяции, к примеру, пиренейской выхухоли? Есть и такие.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Чудны дела Твои, Господи! Теперь прочитав данную статью буду с настороженностью относиться к вегетарианцам, хотя они мне и раньше казались какими то подозрительными 😀 А насчет юрлиц, это может быть, работать под прикрытием. Удивлен
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