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Спички - не игрушка

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Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.

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