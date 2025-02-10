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Царьград

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Королю пощёчин Васе Пельменю заблокировали счета в России. Кому он перешёл дорогу

Королю пощёчин Васе Пельменю заблокировали счета в России. Кому он перешёл дорогу

Чемпион Power Slap Василий "Пельмень" Камоцкий столкнулся с неожиданной проблемой. Несмотря на победу и полученный гонорар, он не может перевести деньги в рубли — его счета в российских банках оказались заблокированы.

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