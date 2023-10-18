Георгиев признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Колорадо»

Александр Георгиев совершил 37 сэйвов в матче с «Колорадо» и стал первой звездой матча. В ночь на 18 октября в Сиэтле прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш».
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