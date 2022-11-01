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«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей ЛЧ при Хави – оба у чешской «Виктории»

«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в Лиге чемпионов при Хави. Сегодня каталонцы на выезде обыграли «Викторию» Пльзень (4:2) в 6-м туре группового этапа.

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