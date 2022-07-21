Хайман о ситуации Годро и Ткачака в «Калгари»: «Американцы, может, хотят быть ближе к дому. У каждого есть право выбора, когда наступает момент»

Зак Хайман прокомментировал желание американцев уйти из канадского «Калгари». Форвард Джонни Годро уже подписал 7-летний контракт с «Коламбусом», а еще один ведущий игрок «Флэймс» – Мэттью Ткачак – сообщил клубу, что не подпишет долгосрочный договор.
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