Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Хайман о ситуации Годро и Ткачака в «Калгари»: «Американцы, может, хотят быть ближе к дому. У каждого есть право выбора, когда наступает момент»

Зак Хайман прокомментировал желание американцев уйти из канадского «Калгари». Форвард Джонни Годро уже подписал 7-летний контракт с «Коламбусом», а еще один ведущий игрок «Флэймс» – Мэттью Ткачак – сообщил клубу, что не подпишет долгосрочный договор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх