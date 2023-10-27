Психолог объяснил, чем опасна зависимость от шопинга на маркетплейсах, и как с ней бороться

Психолог объяснил, чем опасна зависимость от шопинга на маркетплейсах, и как с ней боротьсяПризнавайтесь, кто из вас не пополняет корзину на любимом маркетплейсе перед сном или в любую свободную минуту? Сомневаемся, что такие есть.