Психолог объяснил, чем опасна зависимость от шопинга на маркетплейсах, и как с ней бороться

Психолог объяснил, чем опасна зависимость от шопинга на маркетплейсах, и как с ней боротьсяПризнавайтесь, кто из вас не пополняет корзину на любимом маркетплейсе перед сном или в любую свободную минуту? Сомневаемся, что такие есть.
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