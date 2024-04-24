Полезные мелочи, которые придут на помощь хозяйке. 20 эксклюзивных советов! Сушу зонтик только так!

Занимаясь уборкой основательно, можно заметить непорядок даже в чистых, на первый взгляд, местах. Есть ряд мелочей, которым мы обычно не уделяем внимания, — они способны испортить картину уютного дома и подвернуться под руку очень не вовремя.
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