Моор объяснил, почему взлетели цены на термальные источники

Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.
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