В Брянске возник пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

В Брянске произошло возгорание на производственном объекте, вызванное атакой беспилотника.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram, пожар был оперативно ликвидирован усилиями подразделений МЧС.
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