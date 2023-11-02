Людские резервы ВСУ близки к истощению — Handelsblatt

Украина понесла огромные потери в ходе так называемого "Контрнаступа".Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что ВСУ понесли огромные потери в ходе неудавшегося "Контрнаступления" среди подразделений, состоящих из мобилизованных, добровольцев и наёмников.
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