Царьград

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Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"

Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"

Речь идёт о постоянных просьбах из Киева к НАТО и США закрыть небо над Украиной. По словам главы Пентагона, закрытие неба над Украиной означало бы вступление США в конфронтацию с Россией – поэтому на просьбы о небе он ответил однозначным отказом.

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