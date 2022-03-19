Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"

Речь идёт о постоянных просьбах из Киева к НАТО и США закрыть небо над Украиной. По словам главы Пентагона, закрытие неба над Украиной означало бы вступление США в конфронтацию с Россией – поэтому на просьбы о небе он ответил однозначным отказом.