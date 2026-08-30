Итальянец схватился за сердце, увидев, какую траву я кошу за баней: почему наша крапива в Европе - «люкс из люксов», а у нас - главный враг.

В интернете часто пишут, что иностранцы искренне не понимают нашей странной тяги к сорнякам. Мол, русские варят суп из того, что обжигает ноги, и вообще, крапива — это просто дворовый враг, которого в детстве нужно было нещадно лупить палкой.
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