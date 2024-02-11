Выученная дронобоязнь: правда ли, что российские войска не защищены от вражеских FPV-камикадзе

В начале февраля на просторах отечественной блогосферы разразился и продолжается по сию пору, обрастая подробностями, очередной скандал на весьма популярную тему: «как наши неправильные генералы неправильно воюют».
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