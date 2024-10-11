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Царьград

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Трагедия на горе-"людоеде": Выяснились новые подробности гибели пяти альпинистов

Трагедия на горе-"людоеде": Выяснились новые подробности гибели пяти альпинистов

Вскрылись новые сведения о гибели русских альпинистов в Гималаях. Пять человек погибли на горе-"людоеде".

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