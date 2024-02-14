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Неожиданные последствия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Неожиданные последствия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

2 дня назад 118K прочитали Вот, скажите, зачем было нужно Такеру Карлсону показывать своё интервью с Путиным на «весь цивилизованный мир»? Теперь вся муть пена интернетная выплеснулась и… благоухает, как говорится.

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