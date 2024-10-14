ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей необоснованного дохода

Публичное акционерное общество "МТС" обязано перечислить в бюджет 3 млрд рублей необоснованного дохода, а также снизить тарифы для абонентов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России 14 октября.
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