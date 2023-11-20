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Комплекс борьбы с БПЛА «Рать»

Комплекс борьбы с БПЛА «Рать»

Российская оборонная промышленность активно работает над созданием различных средств противодействия беспилотным авиационным системам, и регулярно представляет новые образцы такого рода.

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