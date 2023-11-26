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Терзич о 4:2 с «Гладбахом» после 0:2: «В этом сезоне с нами точно не заскучаешь!»

Терзич о 4:2 с «Гладбахом» после 0:2: «В этом сезоне с нами точно не заскучаешь!»

«В этом сезоне с нами точно не заскучаешь! Начало матча нам представлялось совсем другим. После того как счет стал 0:2, команда проявила дух, веру, энергию и заслуживает огромной похвалы.

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