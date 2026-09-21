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Царьград

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«Без бумажки ты букашка»: Юрист назвала документы, которые нужно хранить всю жизнь

«Без бумажки ты букашка»: Юрист назвала документы, которые нужно хранить всю жизнь

Адвокат Светлана Жмурко рассказала, какие документы важно держать в личном архиве. Бумажные оригиналы остаются надёжной страховкой даже при наличии электронных данных.

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