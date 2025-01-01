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Глушаков об иностранных тренерах в РПЛ: «Не все соответствуют уровню. Надо менять концепцию: если взять в штаб наших молодых специалистов, у них неплохо может получиться»

– Соответствуют ли уровню РПЛ иностранные тренеры и должны ли они сейчас работать у нас? – Не все соответствуют уровню.

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