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Инаугурация президента Эквадора прошла под русский марш Тухманова "День Победы"

Инаугурация президента Эквадора прошла под русский марш Тухманова "День Победы"

35-летний Даниэль Нобоа принял президентскую присягу под самый известный в России марш Победы.Инаугурация нового президента Эквадора Даниэля Нобоа прошла под русский марш композитора Давида Тухманова "День Победы".

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