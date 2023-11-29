Инаугурация президента Эквадора прошла под русский марш Тухманова "День Победы"

35-летний Даниэль Нобоа принял президентскую присягу под самый известный в России марш Победы.Инаугурация нового президента Эквадора Даниэля Нобоа прошла под русский марш композитора Давида Тухманова "День Победы".
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