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Китай

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В. Путин назвал демагогией заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности

Москва, 29 февраля /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к Федеральному собранию назвал предвыборной демагогией заявления представителей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности.

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