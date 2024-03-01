В. Путин назвал демагогией заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности

Москва, 29 февраля /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к Федеральному собранию назвал предвыборной демагогией заявления представителей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности.
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