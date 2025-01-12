Синоптиклар Татарстан юлларында көчле бозлавык турында кисәтә

Якшәмбе, 12 гыйнварда, Татарстанда көндез сизелерлек явым-төшем фаразланмый. ТР Гидрометеорология үзәге фаразына караганда, бүген секундына 6-11 метр тизлек белән көньяктан, көньяк-көнчыгыштан исүче җил көтелә.
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