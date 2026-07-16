Зеленский подтвердил конфликт между Сырским и экс-министром обороны Федоровым

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался депутатам Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» на открытый конфликт между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и бывшим министром обороны страны Михаилом Федоровым.
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