«ВкусВилл» начал тестировать формат фруктово-овощных лавок с продажей свежевыжатых соков. Эксперты отметили, что сейчас этот рынок занят мелкими игроками с низкодоходным бизнесом, но «ВкусВилл» может повысить эффективность за счет объемов закупок и расширения ассортимента.