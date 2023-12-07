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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«ВкусВилл» начал тестировать формат фруктово-овощных лавок

«ВкусВилл» начал тестировать формат фруктово-овощных лавок с продажей свежевыжатых соков. Эксперты отметили, что сейчас этот рынок занят мелкими игроками с низкодоходным бизнесом, но «ВкусВилл» может повысить эффективность за счет объемов закупок и расширения ассортимента.

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