США призывают Киев снять запрет на усыновление американцами украинских детей

Американский Конгресс призывает Киев отменить запрет на усыновление гражданами США украинских детей. В специально выпущенной на этот счет резолюции напоминается, что ограничения на усыновление несовершеннолетних иностранными гражданами были введены украинскими властями в марте прошлого года.
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