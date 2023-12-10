США призывают Киев снять запрет на усыновление американцами украинских детей

Американский Конгресс призывает Киев отменить запрет на усыновление гражданами США украинских детей. В специально выпущенной на этот счет резолюции напоминается, что ограничения на усыновление несовершеннолетних иностранными гражданами были введены украинскими властями в марте прошлого года.