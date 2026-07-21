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Минпросвещения утвердило список книг о спецоперации для школьных библиотек

Минпросвещения утвердило список книг о спецоперации для школьных библиотек

Министерство просвещения России определило перечень книг для школьного образования и внеклассного чтения, в который вошли современные патриотические произведения, посвященные в том числе специальной военной операции.

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