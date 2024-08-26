В подконтрольном ВСУ Краматорске погиб сотрудник агентства Reuters Райан Эванс Фото: REUTERS. В отеле «Сапфир» в подконтрольном ВСУ городе Краматорск Донецкой Народной Республики погиб советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс.
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