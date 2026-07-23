В МВД по Республике Татарстан подвели итоги работы за 6 месяцев

В 2026 году в условиях кадрового некомплекта сотрудники полиции Татарстана достойно обеспечили охрану общественного порядка мероприятий всероссийского и международного масштаба, таких как Международный экономический форум «Россия – Исламский мир», 35-й международный саммит АСЕАН, празднование 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Сабантуй, футбольные матчи с повышенным уровнем опасности и ряд других.
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