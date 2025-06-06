"Открываешь дверь, а там она в платьице". Шаман рассказал о совместной жизни с Екатериной Мизулиной

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал о том, как живёт со своей возлюбленной, 40-летней Екатериной Мизулиной.
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