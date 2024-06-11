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"На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет". Кристина Орбакайте ответила хейтерам

"На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет". Кристина Орбакайте ответила хейтерам

Кристина Орбакайте опубликовала в инстаграме* новый пост, в котором ответила своим недоброжелателям. В последнее время певицу часто критикуют: многим не нравится, что Орбакайте живёт в США, но работает в России, другие напоминают о позиции её матери Аллы Пугачевой, которая покинула Россию вместе с семьёй, а другие возмущаются, что она не высказывается по поводу ситуации в стране.

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