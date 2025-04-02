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Полуторагодовалый ребенок погиб в Ленобласти

Полуторагодовалый ребенок погиб в Ленобласти

В Ленинградской области маленький ребенок выпал с балкона и погиб В Сертолово Ленинградской области в семье граждан одной из стран из Средней Азии погиб полуторагодовалый ребенок, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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