Полуторагодовалый ребенок погиб в Ленобласти

В Ленинградской области маленький ребенок выпал с балкона и погиб В Сертолово Ленинградской области в семье граждан одной из стран из Средней Азии погиб полуторагодовалый ребенок, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
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