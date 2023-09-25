В проект, реализуемый совместно с химическим факультетом МГУ, будет вложено более 650 млн рублей

﻿﻿В проект, реализуемый совместно с химическим факультетом МГУ, будет инвестировано более 650 млн рублей В Северском районе Краснодарского края началось строительство уникального в стране предприятия по производству аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги.