В Саратовской области проходит сбор руководящего состава соединения дальней авиации

В Саратовской области проходит сбор руководящего состава соединения дальней авиации

Во время сбора с офицерами будут проведены теоретические занятия с демонстрацией учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела.

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