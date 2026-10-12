Onet: польская оппозиция подняла на смех информацию о покушении на Туска

Польская оппозиция высмеяла сведения о якобы подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также на главу МВД и министра-координатора спецслужб, написал портал Onet.
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Прям все по анекдоту: По черной выжженной степи Колорадо скакал ковбой Джо-неуловимый, он был неуловим не потому, что его нельзя было поймать, а потому, что он никому не был нужен.
кому это тупое пшековское чмо нужно?