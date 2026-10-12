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ИА Регнум

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Onet: польская оппозиция подняла на смех информацию о покушении на Туска

Onet: польская оппозиция подняла на смех информацию о покушении на Туска

Польская оппозиция высмеяла сведения о якобы подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также на главу МВД и министра-координатора спецслужб, написал портал Onet.

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