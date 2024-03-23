Все, что известно о теракте в Crocus City Hall: хронология трагедии, задержание подозреваемых и реакция общества

Теракт в КЗ Crocus City Hall стал самой трагической новостью в эти выходные. Многие СМИ и эксперты уже выразили мнение, что это самый страшный и громкий акт терроризма в России со времен мюзикла «Норд-Ост».
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