Александра Овечкина признали единственной звездой игрового дня в НХЛ

Он установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой и единственной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.
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