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За рулем

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Полный привод по цене отечественного универсала? В Россию приехала новая Toyota

Полный привод по цене отечественного универсала? В Россию приехала новая Toyota

На рынке новых автомобилей Дальнего Востока образовалась любопытная ситуация. Дилеры привозят под заказ свежие Toyota Probox, которые у себя на родине, в Японии, стоят примерно 950 тысяч рублей в пересчете по курсу.

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