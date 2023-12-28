The Conversation: детская забывчивость может быть признаком амнезии развития

Рейчел Элвард, старший преподаватель неврологии и нейропсихологии в лондонском университета Соуз-Бэнк, рассказала The Conversation, что забывчивость ребенка может сигнализировать о редком заболевании - амнезии развития.
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