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Депутат Рады Дубинский: Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта

Депутат Рады Дубинский: Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта

Президента Украины Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта и выставят крайним. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

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